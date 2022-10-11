Tohum desteğine 4 bin 400 çiftçi başvurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumu desteğine 4 bin 400 çiftçi başvuruda bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için hayata geçirdiği "2022 Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" başvuruları sona erdi. İl genelinde 120 bin hektar tarım arazisinin desteklendiği proje için 4 bin 400 üretici müracaat ederken, toplam 1.800 ton yem bitkisi tohumunun dağıtımına bu hafta içinde başlanması planlanıyor.

Üreticilere 1.150 ton arpa, 125 ton süt otu, 110 ton bezelye, 205 ton yulaf, 135 ton tritikale ve 89 ton fiğ olmak üzere toplam 1.800 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlanacak.