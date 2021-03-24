TOKİ'den Kocaeli'ye dev yatırımlar

Toki Kocaeli'de 19 yılda 22 bin 565 konut inşa ederek, çok sayıda okul, cami ve sosyal tesis gibi yapıları vatandaşların hizmetine kazandırdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye'nin dört bir yanında inşa ettiği yatay mimarili sosyal konutlar ile dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Kocaeli'nde dar gelirli ve konutu olmayan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için son 19 yılda 22 bin 565 konutun yapımına başlayan TOKİ, 19 bin 26'sını tamamlayarak vatandaşları yuvalarına kavuşturdu. TOKİ, Kocaeli'nde ayrıca, 33 bin seyirci kapasiteli stadyum, 3 hastane, 27 okul,14 cami, 3 öğrenci yurdu, 2 spor salonu,1 sağlık ocağı, 10 ticaret merkezi ve 6 sosyal tesis inşa etti. Üniversite eğitimi için şehir dışından Kocaeli'ye gelen gençlerin barınma ihtiyacını karşılamak için şehirde TOKİ tarafından Gölcük, Derbent ve Kartepe'de üç öğrenci yurdu inşa edildi.

Kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu hizmet binalarını protokoller çerçevesinde inşa eden TOKİ, sağlık hizmetlerinin daha modern şartlarda verilebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinde hastanelerde inşa ediyor. Kocaeli'nde sağlık yatırımları kapsamında Gebze'de 450 yataklı, İzmit'te 250 yataklı, Kandıra'da 50 yataklı olmak üzere toplam üç hastane TOKİ tarafından yapıldı.

Gelecek nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkân sağlamak, ülke genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapımına başlanan millet bahçeleri proje kapsamında TOKİ tarafından Kocaeli'nde iki millet bahçesi yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum'un katılımıyla ilk fidanıyla buluşan Derince Millet Bahçesi,72 bin metrekarelik alanda yapılıyor. Eski İsmetpaşa Stadyumu alanında yapımı devam eden millet bahçesinde çocuk oyun alanları, biyolojik gölet, 852 metre uzunluğunda bisiklet yolu parkuru, 785 metre uzunluğunda koşu yolu ve 311 metre uzunluğunda gezinti yolu bulunacak. Kocaeli'nde TOKİ tarafından yapımına devam edilen bir diğer millet bahçesi ise Gölcük'te yapılıyor. Toplam, 65 bin metrekarelik alanı kapsayan millet bahçesi tamamlandığında Gölcüklü vatandaşların vakit geçirebilecekleri yeni bir yeşil alan olacak. Ayrıca, içerisinde yürüyüş parkurlarının, etkinlik alanlarının, çocuk oyun alanlarının olacağı Kocaeli Dilovası Millet Bahçesi'nin ihalesi de 12 Nisan'da yapılacak.

İnşa ettiği stadyum ve spor salonları ile spora ve sporun gelişmesine katkı sunan TOKİ, spor yatırımları kapsamında Kocaeli'nin 33 bin seyirci kapasiteli, FİFA ve UEFA standartlarınki yeni stadyumunu da yaptı. TOKİ ayrıca Kocaeli'nde iki de spor salonu yaptı.