Toplanan dal ve otlar geri dönüştürülüyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından budanan dallar ve biçilen çimler, toplanarak 10 dönümlük alanda oluşturulan Kompost Üretim Tesisi'ne getiriliyor. Ekipler tarafından yapılan sıcaklık ve nem takibinin ardından yığınların fermantasyonu ve olgunlaşması sağlanıyor. Dal ve çimlere ek olarak da Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından pazarlardan toplanan meyve ve sebze atıkları da karıştırılarak, kompostların verimi artırılıyor. Doğadan toplananın yeniden doğaya kazandırıldığı çalışma sonrası elde edilen kompost, belediye çalışmalarında kullanılıyor.

Elde edilen kompost, Sıfır Atık projesi çerçevesinde kullanılıyor. Vatandaşlarda bilincin daha da artması için atık yağ getirenlere hediye olarak poşetlenmiş 5 veya 10 kilogramlık kompostlar hediye ediliyor.