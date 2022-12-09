Toplantının gündemi inşaat oldu

Körfez Ticaret Odası'nın (KTO) inşaat sektörü üyeleri, Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ile bir araya geldi. Toplantıda, Körfez'deki imar uygulamaları ve inşaat sektörünün nasıl büyütülmesi gerektiği görüşüldü.

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve inşaat sektöründeki üyeleri, Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ile bir araya geldi. Yeğnidemir, Körfez'deki imar uygulamalarına ilişkin üyelere bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıda, imar uygulamalarının yanı sıra, inşaat sektörünün nasıl sürdürülebilir hale getirileceği ve büyütüleceği konuları görüşüldü.

Recep Öztürk, "Biz Körfez Ticaret Odası olarak her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de ilgili kurum, kuruluş ve yöneticiler ile sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi bir görev olarak görüyor ve çalışmalarımıza bu şekilde yön veriyoruz. Tüm sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulabildiği ortak platformlarda ilgili tarafları bir araya getirmek, ortak akıl toplantıları oda olarak en önemsediğimiz konuların başında yer almakta. Ben bu anlamda önemli bir paydaşımız olan Körfez Belediyesi'ne ve bugün üyelerimizin sorunlarını can kulağıyla dinleyen Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir'e teşekkür ediyorum" dedi.