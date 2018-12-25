Toplu taşıma ahlakı tiyatroya yansıdı

Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Saygı Sizden Sevgi Bizden” adlı tiyatro oyunu ilçelerdeki okullarda devam ediyor. Toplu taşımada nezaket ve görgü kurallarının anlatıldığı tiyatro oyunu ilkokul 3. ve 4. sınıflar ile ortaokul 5. ve 6. sınıflara yönelik sahneleniyor. Tiyatro oyunu öğrenciler tarafından beğeniyle izlenirken, öğretmenler de oyunun içeriğinden ve verilen hizmetten memnun kalıyor.

Beğenilerek seyredilen “Saygı Sizden Sevgi Bizden” adlı tiyatro oyunu Kocaeli'ndeki tüm okullarda sırayla sahneleniyor. 2018 yılı ekim ayında sahnelenmeye başlanan oyunu bugüne kadar 5 bin öğrenci seyretti. Yarıyıl tatiline kadar şehir genelinde toplam 10 bin öğrencinin oyunu seyretmesi hedefleniyor.