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Toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimleri sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgın riskini en aza indirmek için toplu taşıma araçlarında denetimlerine devam ediyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler yapıyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından, toplu taşıma araçları da titizlikle denetleniyor. Toplu taşıma araçlarındaki yolcuların HES Kodunun yanı sıra, yolcu kapasitesini, maske ve mesafe kuralları da denetleniyor. Aynı zamanda güzergah kurallarına uyum ile yönetmeliklere uyumlar da ekipler tarafından denetleniyor.


Denetimlerde gerekli görüldüğü durumlarda sürücülere ve vatandaşlara kurallara uyumla ilgili gerekli açıklamalar yapılıyor. Tespit edilen uyumsuzluklar için de yönetmeliklere göre işlemler yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri söz konusu faaliyetlerine ara vermeden devam edeceği belirtildi.

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