Toplu taşıma araçlarında koronovirüs temizliği yapıldı

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kooperatif otobüsleri, rutin olarak tepeden tırnağa temizleniyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüsünün ardından ulaşım araçlarının temizliği daha da ön plana çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'de Ulaşımpark'ın işlettiği Akçaray tramvay hattı ile otobüsleri rutin olarak tepeden tırnağa temizledi. Büyükşehir Belediyesi ile 5 No'lu kooperatif arasında yapılan protokol anlaşmasından sonra kooperatife bağlı tüm otobüsler de dezenfekte edildi. Yapılan temizliklerde günlük yüzlerce yolcu taşıyan otobüslerin içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği olmak üzere her nokta temizleniyor.

Detaylı temizlik uygulamalarından olan Nano Teknoloji uygulaması ile araçlar dezenfekte ediliyor. Bu sayede yolcular hijyenik bir ortamda güvenle seyahat etmiş oluyor.