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Toplu taşıma esnafına 5.6 milyon TL'lik ödeme

Kocaeli’de toplu taşıma esnafına can suyu olan desteğin 5,6 milyonluk üçüncü ve son kısmının ödemesi yapıldı.

Kocaeli'de toplu taşıma esnafına can suyu olan desteğin 5,6 milyonluk üçüncü ve son kısmının ödemesi yapıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (COVİD-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması kapsamında zor günlerden geçen esnafa destek için önemli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağının olduğu salgının ilk döneminde büyük zarar gören toplu taşıma esnafına Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın öncülüğünde verilen desteğin 5 milyon 629 bin TL'lik son taksiti de hesaplara yatırıldı. Üç kısım halinde gerçekleşen can suyu yardımları esnafa nefes aldırdı. Yardımlardan dolayı Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Büyükakın ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni etiketleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.


Toplu taşıma esnafına can suyu yardımlarının ilki nisan ayında 5 milyon 505 bin TL ve mayıs ayında 5 milyon 580 bin TL şeklinde gerçekleşmişti. Son olarak 2 bin 180 toplu taşıma esnafının hesabına yatırılan 5 milyon 629 bin TL ile yaklaşık olarak 17 milyon TL destek sağlanmış oldu.

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