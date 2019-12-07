Toplu taşıma sürücülerine engeli taşıma eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi UlaşımPark'ta görevli sürücüler ve toplu taşıma sürücülerin bilinçlenmesi için eğitimlere devam ediyor. Bu doğrultuda sürücülere bu kez engelli bireyleri tanımak ve engelsiz iletişim için eğitim verildi. Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleştirilen ‘Sürücü-engelli yolcu iletişimi' eğitimini Eğitim Uzmanı Erkan Aydemir verdi.

Sürücüler ile yolcu arasındaki ilişkileri olumlu yönde geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sunulan ‘Sürücü-engelli yolcu iletişimi' eğitimi tam gün sürdü. 30 kişilik gruplar halinde verilen eğitim, kent genelindeki tüm sürücülere verilecek. Her türlü teknik bilginin sunulduğu eğitimlerde, engelli yolculara yönelik nasıl davranılması gerektiğine dair konular da işlendi. Sürücülerin engelli bireylere karşı doğru davranış sergilemesi ve engellilere yönelik farkındalığın arttırılması amaçlanıyor.