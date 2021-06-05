İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Toplu taşımada 15 milyon TL'lik yakıt tasarrufu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.

Ş., doğalgazlı otobüsleri ile 6 ayda 15 milyon TL tasarruf sağladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli'nin tüm ilçelerinde ulaşım hizmeti sağlayan çevre dostu 335 otobüs ile hem tasarruf sağlıyor hem de çevreye zarar vermiyor. Çevre dostu otobüsler 2021 yılında bu güne kadar 9,2 milyon kilometrede, 4,9 milyon metreküp doğalgaz kullanarak yaklaşık 15 milyon TL tasarruf sağladı. UlaşımPark Ulaştırma Hizmetleri kurulduğu günden bugüne kadar toplamda gerçekleştirilen 128.5 milyon kilometrede dizel araçlar kullansaydı 130 ton karbonmonoksit ve partikül salınımı gerçekleştirecekti. Fakat kullanılan çevre dostu otobüsler sayesinde bu rakam 68 ton karbonmonoksit ve partikül salınımına düşürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.