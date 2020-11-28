Toplu taşımada HES kodlu binişler 1 Aralık'ta başlıyor

HES kodunu Kocaeli Kartına tanıtmayanlar araçlara binemeyecek.

Covid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetinde kullanılan Kocaeli Kart'a HES kodu özelliği getirildi. HES kodlu binişler 1 Aralık Salı günü başlıyor. HES kodunu Kocaeli kartına tanıtmayanlar araçlara binemeyecek. Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulaması ile ilgili testler sonucunda Bakanlık onayı ile birlikte HES sorgusu ile Deniz Ulaşım, Tramvay, Belediye Otobüsleri, Özel Halk Otobüs ve Minibüslere binilmesi sağlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin salgının en az zararla atlatılması ve bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması, hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmasını sağlamak için geliştirdiği yeni uygulama 1 Aralık Salı günü itibariyle başlıyor. Bu süre zarfında HES kodunu Kocaeli kartına tanıtmayanlar hiçbir şekilde toplu taşıma araçlarına binemeyecekler.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Salih Mülayim vatandaşların internet sayfası üzerinden alanları eksiksiz doldurarak kişisel ya da genel seyahat kartlarına HES kodlarını tanımlayabileceklerini ifade etti. HES Kodu tanımlama işlemleri 30 Kasım 2020 Pazartesi günü bitimine kadar yapılabilecek. Covid19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait kişiselleştirilmiş seyahat kartları izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Covid19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Valilik veya Kaymakamlıklarla paylaşılacak.