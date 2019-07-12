Toplu ulaşım araçları 15 Temmuz'da ücretsiz

Vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımından Demokrasi ve Milli Birlik Günü olan 15 Temmuz Pazartesi günü ücretsiz olarak yararlanacak. Bu kapsamda pazartesi günü 06.00'da başlayan Akçaray tramvay seferleri, 16 Temmuz Salı günü gece saat 01.00'e kadar devam edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler de 15 Temmuz Pazartesi günü tüm gün boyunca vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Ayrıca Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nca da hazırlanan 5 otobüs, Milli İrade Meydanında (Eski Perşembe Pazarı) düzenlenen programın sonunda vatandaşları ücretsiz olarak Derince, Kartepe, Körfez, Gölcük ve İzmit ilçelerine taşıyacak. Deniz ulaşımı da mevcut sefer saatlerinde devam edecek ve ücretsiz olacak. Ayrıca parkomatlı otoparklarda ücretsiz olacak.

UlaşımPark A.Ş. tarafından yapılan açıklamada İzmit – Kartal güzergahında hizmet veren Hat 200, Sabiha Gökçen Hattı olan 250 ile 250G ve mavi bayraklı sahillere giden 800CK mevcut tarifeyle çalışmaya devam edecek. 15 Temmuz Pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek olan hatların resmi tatil günleri sefer saatlerine göre çalışacağı belirtildi. Resmi tatil günleri sefer saatlerine dahil olmayan hatlar ise 200 – 250C – 305 – D1 ve 800CK hatları olarak belirtildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği “Vatan Nöbeti Devam Ediyor Meydanda Buluşalım” adlı programın 16 Temmuz Salı günü saat 01.00 da sona erecek olması nedeniyle, Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığınca vatandaşlar için ücretsiz taşıma yapılacak. Kocaeli'nin 5 bölgesine vatandaşların taşınması için ücretsiz otobüsler tahsis eden Büyükşehir Belediyesi, program bitiminde vatandaşların ilgili otobüsleri kullanabileceğini belirtti. Çalışacak otobüslere ek olarak yoğunluk durumuna göre 5 otobüs de hazırda bekletilecek. Program boyunca ve sonrasında otobüs seferlerinde her hangi bir sorun yaşanmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler görev başında olacak.

Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşım Müdürlüğü'ne bağlı deniz taşıtları da 15 Temmuz Pazartesi günü mevcut seferlerine devam edecek ve ücretsiz olacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belde A.Ş.'ye bağlı parkomatlı otoparklar da ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak. 15 Temmuz Pazartesi günü boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek.

16 Temmuz Salı günü saat 01.00 da sona erecek olması nedeniyle, Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nca vatandaşlar için ücretsiz taşıma yapılacak bölgeler ve bölgelere bağlı merkezler şöyle sıralandı: Derince bölgesi: Milli İrade Meydanı – Kuzey Yanyol – Halkevi – Kuruçeşme – Çenesuyu – Derince – Sopalı – Yenikent – Körfezkent. Kartepe bölgesi: Milli İrade Meydanı – Çuhane Caddesi – Rahmiye – Arslanbey – Suadiye – Balaban – Derbent – Acısu – Sapanca Yolu üzerinden İzmit ring.

Körfez bölgesi: Milli İrade Meydanı – D-100 Karayolu – Derince – T.Çiftlik – Yarımca – Kirazlıyalı – Hereke. Gölcük – Karamürsel: Milli İrade Meydanı – D-130 Karayolu ( Yeni Gölcük Yolu) – Başiskele – Gölcük – D.Dere – Halıdere – Ulaşlı – Ereğli – Karamürsel. İzmit bölgesi: Milli İrade Meydanı – Santral – Bağdat Caddesi – M.Alipaşa – Üçyol – Bekirdere – Yeşilova – Tepeköy – Bayındırlık – Dünya Bankası.