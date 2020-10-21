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Toplu ulaşım araçlarında korona virüs denetimi

Kocaeli genelinde şehir içi ve şehirlerarası otobüsler denetlenirken, gerekli malzemeleri bulundurmayan şoförler uyarıldı.


İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine ‘Korona virüs salgını' konulu ek genelge göndermesinin ardından, Kocaeli'de de korona virüs denetimleri sürüyor. Yurt genelinde 7 gün boyunca yapılacak kontroller kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirdi. Kocaeli'de korona virüs denetimleri için oluşturulan ekipler, sabah saatlerinde şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım yapan araçlarda inceleme yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali başta olmak üzere çeşitli noktalarda denetimler yapan ekipler, şoförlerin korona virüs tedbirlerine uyup uymadıklarını denetledi.


Toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler gerçekleştiren ekipler, toplu ulaşım araçları ve ticari taksileri tek tek durdurup incelemede bulundu. Araçlarda maske, dezenfektan, eldiven gibi gerekli malzemelerin olup olmadığını denetleyen ekipler, eksik malzeme bulunduran şoförleri ikaz etti. Öte yandan yolcuların GBT ve HES kodu sorguları yapılarak korona virüs hastalarının karantina kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

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