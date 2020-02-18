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Toplumsal Dayanışma Mağazası desteklerle büyüyor

Çayırova Belediyesi’nin önemli sosyal projelerinden biri olan Toplumsal Dayanışma Mağazası Giymiyorsan Giydir Projesine, Farabi İlk ve Ortaokulu öğrencileri destekte bulundu.

Çayırova Belediyesi'nin önemli sosyal projelerinden biri olan Toplumsal Dayanışma Mağazası Giymiyorsan Giydir Projesine, Farabi İlk ve Ortaokulu öğrencileri destekte bulundu.


Şubat ayı değerler eğitimi kapsamında okullarında topladıkları ayakkabı, kıyafet gibi giyim malzemeleri ile Toplumsal Dayanışma Mağazası Giymiyorsan Giydir Projesine destek olan öğrenciler, getirmiş oldukları kıyafetleri mağaza personellerine teslim etti. Okullarında işledikleri değerler eğitiminde yardım severliği de öğrenen öğrencilere öğretmenleri eşlik ederken mağaza yetkililerince de projenin amacı ve detayları öğrencilere anlatıldı.


Vatandaşlar, firmalar ve okulların büyük bir destek sunduğu mağazaya getirilen tüm ürünler temizlik, bakım ve paketlenme işlemlerinden geçerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunuluyor. 7'den 70'e herkesin desteğini alan mağaza, Çayırova'da yardımlaşmanın ve paylaşmanın en büyük örneğini sergiliyor.

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