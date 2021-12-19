İhlas Haber Ajansı

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Toprak altından çok miktarda uyuşturucu çıktı

Kocaeli’de narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda toprak altından 3 kilo 597 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli'de narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda toprak altından 3 kilo 597 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik İzmit ve Karamürsel ilçelerinde 2 farklı operasyon düzenledi. Narkotik polisi tarafından yürütülen operasyonlar neticesinde toplam 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 3 kilogram 597 gram sentetik kannabinoid, 7 gram metamfetamin,1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan toplam 7 şüpheliden 5'i hakkında adli işlem başlatıldı. Sokak satıcısı olduğu değerlendirilen S.K. ve A.A. isimli 2 şahıs ise gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Öte yandan operasyon anları polis kamerası tarafından kaydedildi.

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