Torpidoya gizlenen tarihi İncil'i jandarma buldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde denetimler sırasında bir aracı durdurup arama yapan jandarma ekibi, torpidoya gizlenmiş deri üzerine yazılı İncil'i buldu.

Tarihi eser kaçakçılığı ila mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesi Eskihisar Feribot İskelesi girişinde araçlar üzerinde kontrol yaptı. Kontroller sırasında durdurulan bir araç içerisinde detaylı arama yapan jandarma, torpido bölümüne gizlenmiş, tarihi eser olduğu değerlendirilen deri üzerine yazılı İncil ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan 4 şahıs da yakalanarak, haklarında işlem başlatıldı.