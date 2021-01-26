İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Torpidoya gizlenen tarihi İncil'i jandarma buldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde denetimler sırasında bir aracı durdurup arama yapan jandarma ekibi, torpidoya gizlenmiş deri üzerine yazılı İncil’i buldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde denetimler sırasında bir aracı durdurup arama yapan jandarma ekibi, torpidoya gizlenmiş deri üzerine yazılı İncil'i buldu.


Tarihi eser kaçakçılığı ila mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesi Eskihisar Feribot İskelesi girişinde araçlar üzerinde kontrol yaptı. Kontroller sırasında durdurulan bir araç içerisinde detaylı arama yapan jandarma, torpido bölümüne gizlenmiş, tarihi eser olduğu değerlendirilen deri üzerine yazılı İncil ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan 4 şahıs da yakalanarak, haklarında işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.