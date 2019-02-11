KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Kocaeli'de konseptiyle düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri, sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Trabzonlular Derneği işbirliği ile Uluslararası Fuar Merkezi'nde 7-10 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri, sona erdi. Adeta küçük bir Trabzon'un oluşturulduğu programın son gününde Kocaeli'nin dört bir yanından vatandaşlar Trabzon anıtım günlerine akın etti. Büyükşehir Belediyesi'nin Anadolu Kocaeli'de konseptiyle hayata geçirdiği tanıtım günlerinin yeni yıldaki ilk etkinliği Trabzon ili ile devam etti. Bu yıl ikincisinin düzenlendiği Trabzon Tanıtım Günleri'nin son gününde Kocaelili vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Trabzon Tanıtım günlerinde peştamal, dolaylık, sürmene bıçağı, mısır ekmeği, çay, tereyağı, peynir gibi birçok yöresel ve kültürel ürünler sergilendi. Yöresel ürünlerin tanıtıldığı, kültürel öğelerin sergilendiği stantlarda Trabzon'a ait her şey vatandaşlara sunuldu. Kocaeli'den ve çevre illerden gelen Trabzonlu vatandaşlar, tanıtım günleri ile memleketlerine gitmiş gibi olduklarını ifade etti. Kocaelili vatandaşlar ise Trabzon'u her yönüyle tanıma fırsatı buldu

Trabzon tanıtım günleri etkinliğinde hain terör saldırısında şehit olan Eren Bülbül unutulmadı. Kocaeli Trabzonlular Derneği standında “Eren için bir söz bırak” etkinliği yapıldı. Fuara katılan vatandaşlar açılan pankarta Şehit Eren Bülbül için bir söz bıraktı. Trabzon Tanıtım Günleri etkinliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi standı da açıldı. 4 gün boyunca standa Kocaeli'nin kültürel yerleri gelen vatandaşlara tanıtıldı. Kocaeli'nin tanıtımı için hazırlanan kitap ve broşürler vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Ayrıca fuarda pişmaniye çekimi gerçekleştirildi. Kocaeli'nin önemli bir lezzeti olan Mancarlı Pide vatandaşlara ikram edildi.