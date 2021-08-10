Trabzonlular'dan Olimpiyat şampiyonuna coşkulu karşılama

Trabzon Platformu ile Genç Trabzonlular Derneği, Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi coşkulu bir şekilde karşılayarak tebrik etti.

Genç Trabzonlular Derneği ile Trabzon Platformu, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda altın madalya ile ülkemizi gururlandıran Busenaz Sürmeneli'yi karşıladı. Boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk boks tarihine geçen Busenaz Sürmeneli, yurda döndü. Türkiye'ye Olimpiyatlar'da boksta ilk altın madalyasını kazandıran Sürmeneli'ye coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Havalimanında Sürmeneli'yi karşılayanlar arasında Trabzon Platformu Başkanı Köksal Öztürk ile Genç Trabzonlular Derneği Başkanı Tufan Balekoğlu da yer aldı.

Şampiyon sporcunun başarısıyla gurur duyduklarını ifade eden Trabzon Platformu Başkanı Köksal Öztürk ile Genç Trabzonlular Derneği Başkanı Tufan Balekoğlu, Sürmeneli'nin Türkiye'yi daha birçok platformda gururlandıracağına inandıklarını söyledi.