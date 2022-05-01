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Trabzonspor'un şampiyonluğu Kocaeli'de taraftarları sokağa döktü

Kocaeli’de Trabzonsporlu taraftar 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı.

Kocaeli'de Trabzonsporlu taraftar 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı.


Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı. Kocaeli'deki Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğun coşkusunu, kent merkezinde doyasıya yaşadı. Kocaeli'deki binlerce Trabzonsporlu taraftar sokaklara döküldü. Şehrin merkezi bir süreliğine bordo-maviye büründü. Çılgınlar gibi eğlenen bazı taraftarlar canlarını hiçe sayarak trafik ışıklarının ve tabelalarının üstüne çıktı.


Trabzonspor ligdeki 7'nci şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

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