Trafik denetimine katılan Bakan Soylu: "99 bin 245 personelimiz bayram boyunca görev yapacak"

Ramazan Bayramı öncesinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan polis uygulama noktasında denetimlere katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaklaşık 99 bin 245 personelimiz bayram boyunca görev yapacak. Helikopterle ve dron ile denetimlerimiz devam edecek. Özellikle belli aralıklarla ekiplerimiz görevlendirildi. Görevlendirilen ekipler trafik kazalarını engellemek için denetimleri gerçekleştirecekler. Bu denetimler trafik cezası yazmak için yapılan denetimler değil. Tam tersi. Bunlar rehberlik yapabilmek, ölümlerin belki de en yüksek sebeplerinden birisi olan süratin azaltılabilmesi için, aynı zamanda da bir farkındalık oluşturabilmek için yapılan denetimlerdir" dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik kazalarının en aza indirilmesi için 10 gün boyunca TEM, D-100 ve D-130 Karayolu, şehir içi ve şehirler arası yolları kapsayacak şekilde tedbirler alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan polis uygulama noktasında trafik denetimine katıldı. Vatandaşların bayramlarını kutlayan Başkan Soylu, sürücüleri kurallara uyma noktasında uyardı, çocuklara da hediye verdi.

Açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Hem Türkiye'nin birçok noktasında trafik denetimleri yapılıyor hem de bayram konusunda özellikle gerek emniyet ekiplerimiz gerekse de jandarma ekiplerimiz bayram yoğunluklarının trafik kazasına dönüşmemesi, dikkatli ve güvenli sürüşünün sağlanması için tüm tedbirlerin alınmasına yönelik adımlarını atıyor. Yaklaşık 99 bin 245 personelimiz bayram boyunca görev yapacak. Helikopterle havadan trafik denetimlerimiz, aynı zamanda dron ile denetimlerimiz devam edecek. Özellikle belli aralıklarla ekiplerimiz görevlendirildi. Görevlendirilen ekipler trafik kazalarını engellemek için denetimleri gerçekleştirecekler. Bu denetimler trafik cezası yazmak için yapılan denetimler değil. Tam tersi. Bunlar rehberlik yapabilmek için, ölümlerin belki de en yüksek sebeplerinden birisi olan süratin azaltılabilmesi için, aynı zamanda da bir farkındalık oluşturabilmek için yapılan denetimlerdir" diye konuştu.

"En kritik zaman dilimi son bir saat"

Geçtiğimiz bayramlarda alınan trafik önlemleri ve denetimler ile kaza oranlarının azaldığını söyleyen Bakan Soylu, "İnşallah bu bayramda da bu konuda trafik kazalarının, aynı zamanda yaralanmaların, trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin azaltılması hususunda gerekli tüm tedbirleri aldık ve almaya devam edeceğiz. Burada yapılması gereken en önemli meselelerden bir tanesi sürücüler özellikle aileleriyle, yakınlarıyla ve tek başlarına yola çıkarken güzergahın tamamının kendilerine ait planlamalarını yapmaları gerekir. En kritik zaman dilimi son bir saat. Yani varacağı noktaya ‘Aman geldim, aman biraz daha hızlı gideyim' diye bir anlayış içerisinde olunursa şunu ifade etmek lazım ki bu kazalarla ilgili maalesef hepimizi acıtan, hepimizi üzen olaylarla karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hız limitine dikkat edilmesi gerekir"

Mola noktalarından bahseden Bakan Soylu, "Bütün illerde ve noktalarında hem birtakım eğitimler veriliyor hem de sürücünün dinlenmesi sağlanıyor. Bu açıdan bütün bayram boyunca trafik ekiplerimiz hem emniyet hem de jandarma yollarda. Ayın 14'ünden itibaren denetimlere başladık. Okullar tatil olunca bir planlama dahilinde başladık. Dün akşam itibariyle, bugün, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü inşallah denetimlerimiz bütün Türkiye'de devam edecek. Özellikle emniyet kemerine vatandaşlarımızın riayet etmelerini çok arzu ediyoruz. Cep telefonuyla konuşmamalarını çok arzu ediyoruz. Çocuklarımızın ön koltukta oturmamalarını ve arka koltukta da emniyet kemeri kullanılmasını arzu ediyoruz. Elbette ki hız limitlerine, sürat limitlerine uymaları gerekir" ifadelerini kullandı.

10 gün boyunca tedbirler devam edecek

Bakan Soylu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Geçen yıl biz özellikle otoyollarda, otobanlarda hız limitleri ve sürat limitleri konusunda uzun zamandır beklenti içinde olunan meselede bir adım atmıştık. Yani ortalama süratle girildiği zaman herhangi bir problem olmayacağını düşünüyoruz. Yollarımız iyi, eğer bu konuda hız limitlerine riayet edilirse inşallah yakınlarımızı üzen, ülkemizi üzen, milletimizi üzen haberlerle karşılaşmayız. Bu sorumluluğu hep beraber taşıyacağımıza inanıyorum. Dönüşte aynı tedbirler devam edecek. Tabii bayram tatilini, okul tatilini birleştirenler de oldu. Yani tatili uzun süreli yapanlar da oldu. Okul tatilinde denetimlerimize başladık. Bayram tatilinin sonuna kadar da yani 14'ü ile 24'ü arasında bu bütün tedbirleri alabilecek bir planlamayı gerçekleştirdik. Diğer bayramlara nazaran yoğunluk biraz daha az ama genel güzergahlardaki yoğunluklarımız yüzde 40 ile yüzde 50 arasında. Şu anda normal günlere göre trafik artmış durumda. Bu da bizim yönetebileceğimiz, çok rahat bir şekilde de idare edebileceğimiz bir yoğunluk. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Kazasız belasız herkesin sevdikleriyle kucaklaşabileceği bir bayram tatili diliyorum" dedi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Vali Yardımcısı Salih Bıçak'da denetim de yer aldı. Trafik ekiplerinin de bayramını kutlayan Bakan Soylu, daha sonra bölgeden ayrıldı.