Trafik ışıklarına yeni görünüm

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, teknolojik yapılanma sürecinde birçok stratejik alanda vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla yaptığı yatırımlara yenisini ekledi. Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından pilot bölgeler belirlendi. Belirlenen bölgelere yeni nesil LED ışıklı trafik lambaları yapıldı. Ekipler ilk etapta pilot bölge olarak belirlenen Salim Dervişoğlu Caddesi, Sahil otoparkı çıkış kavşağına, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı tramvay kesişim kavşağına, Kuzey Yan yol Asayiş Şube tramvay kesişim kavşağına LED lambalı trafik lambaları kurdu. Model uygulama olarak imal edilen lambalar tamamlanarak devreye alındı.

Uygulama kapsamında imalatları devam eden çalışmaların yatırım kapsamına alınması vatandaşların talebi üzerine yapılacak. Saha kullanıcıların geri dönüş verileri ve vatandaşların memnuniyet bazlı geri dönüşleri sonrası yönetim kararı doğrultusunda değerlendirilerek diğer bölgelerde uygulanacak. Uygulama boydan boya trafik lambalarının rengine bürünen sinyalizasyon direkleri, caydırıcı özelliğiyle sürücülerin kırmızı ışıkta geçmelerine engel oluyor ve daha dikkatli olmalarını sağlıyor.