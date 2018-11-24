Trafik polisleri Körfez'de denetime başladı

Körfez Belediyesi'nin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde trafik denetleme amirliğinin kurulması için verdiğin girişimler sonuç buldu. Körfez genelinde kazalara anında müdahale edilecek, hatalı parklanmalara ceza kesilebilecek.

Körfez genelinde özellikle TIR parklanmalarının önüne geçmek ve kazalara anında müdahale edilmek adına Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği kurulması yönünde girişimlerde bulunmuştu. Bu girişimler sonuç verdi ve Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği kuruldu. Biri motorize olmak üzere üç ekip, Körfez'in cadde ve sokaklarında yer alacak.

Ekipler, Körfez'de trafik polisi olmaması dolayısıyla vatandaşlardan sıkça şikayet gelen tır parklanmaları, kazalara geç müdahale, drift yapan araçlar, motosikletleri ile çevreye rahatsızlık veren sürücülere anında müdahale edebilecek.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Vatandaşlarımızın uzun süredir bu konuda talepleri vardı. Bizler de gerekli girişimlerde bulunduk.İl Emniyet Müdürümüz Necati Denizci ve İlçe Emniyet Müdürümüz Yusuf Aydın'a teşekkür diyorum. Gerçekten bu sürecin hayata geçmesinde emekleri büyük oldu. Kaymakamımız nezdinde gerçekleştirdiğimiz halk ve güvenlik toplantılarında da bu tür isteklerle karşılaşıyorduk. Polis ekiplerimiz, zabıta ekiplerimiz ile birlikte Körfez'de denetimlerde bulunacak” dedi.