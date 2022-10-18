Trafikte terör estirmişlerdi, yakalandılar

Kocaeli'de trafikte tartıştıkları otomobil sürücüsüne durması için zor anlar yaşatan ve "Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım size" tehdidinde bulunan tır sürücüleri yakalandı.

Olay, dün D-100 Karayolu Körfez geçişinde meydana geldi. Seyir halinde olan iki tır sürücüsü, otomobil sürücüsü ile tartıştı. İçinde kadın yolcunun da bulunduğu otomobilin önünü kesmeye çalışan tır sürücüleri, trafiği de tehlikeye düşürdü. Sürücülerden biri, aracı ile sürekli olarak şerit değiştirerek kendisini geçmeye çalışan otomobili sıkıştırdı. Daha sonra ise otomobil sürücüsüne "Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım size" tehdidinde bulundu.

Olaya ilişkin inceleme başlatan trafik polisleri, tır sürücülerinin E.Ç. ve A.Z.Ö. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.