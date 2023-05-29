Trafikte yaya güvenliği için önemli çalışma

Kocaeli'de başta okul yolları olmak üzere yapılan çalışmalarla yayaların güvenliği ön planda tutuluyor. Bu çerçevede, yaya geçitlerine "Önce Yaya" zemin işaret ve sembolleri koyuluyor.

Vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesi için birçok ulaşım projesini hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafikte yayalara karşı farkındalık oluşturmak için özel yaya yolları tasarladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yaya yollarını yeniliyor. Büyükşehir ekiplerince 12 ilçede okul önlerinden başlayarak tüm yaya yollarının düzenli bakımı yapılıyor. Özellikle öğrencilerin okullara giriş çıkışlarının güvenliği için yaya geçitlerine "Önce Yaya" zemin işaret ve sembolleri koyuluyor. Yaya yollarına ekstra araçların geldiği yönde insan figürleri olan “Önce Yaya” yazıları yazıldı. Ekipler bu yılbaşından itibaren bin 615 metrekare yaya yolu boyadı.