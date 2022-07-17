Trafo Sokak'ta toprakarme imalatı sürüyor

Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Trafo Sokak'ta toprakarme imalatına devam ediliyor.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı bölgede bulunan Trafo Sokak'ta yol imalatına devam ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, genişletilerek 20 metreye çıkarılan Trafo Sokak'ta menfez çalışmalarında sona doğru yaklaşıyor. 300 metre toprakarme duvar ve dolgu imalatının tamamlanmasından sonra yolda üstyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Genişletilmiş ve yenilenmiş haliyle yeni Trafo Sokak'ın vatandaşlara daha iyi yol konforu sağlaması bekleniyor.

Trafo Sokak'ta yapılan çalışmalardan dolayı alternatif yol olarak belirlenen Araptepe Sokak'ta da vatandaşların mağdur olmaması için yol yenileme ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Çalışma dahilinde sokağın 220 metrelik kısmına asfalt serildi, bozuk olan yerler yama çalışmaları ile onarıldı.