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Trafodan kopan elektrik telleri yolda yürüyen genci hastanelik etti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolda yürürken trafonun patlaması sonucu kopan teller üzerine düşen genç yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürürken trafonun patlaması sonucu kopan teller üzerine düşen genç yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'de dün gece sokakta bulunan elektrik direğindeki trafo bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrasında trafodan kopan teller, o sırada yolda yürüyen Ömer Altun'un üzerine düştü. Üzerine düşen tellerdeki akımla çarpılan Altun'un kolunda ve vücudunda yanıklar oluştu. Çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Altun'un vücudunda 3. derece yanık oluştuğu tespit edildi. Altun, yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ameliyata alınan Altun'un tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olay hakkında inceleme başlatıldı.

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