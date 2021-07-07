Traktör devrilince sürücü altında sıkıştı, mazot ise yola döküldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Traktörden akarak yola dökülen yağ ve mazot tehlike oluştururken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İzmit ilçesi Sepetçi Mahallesi Sepetçiler Yolu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. (65) idaresindeki 41 AZ 405 plakalı traktör, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Devrilen traktörün altında sıkışan sürücü D.K.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri traktörün altında kalan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü D.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı D.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, devrilen traktörden akan yağ ve mazot yolda tehlike oluşturdu. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alarak yolu tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açtı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.