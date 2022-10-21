Traktörün römorku devrildi, yola saçılan tahtaları polis ve vatandaş böyle topladı

Kocaeli'de sokaktan caddeye dönüş yapan traktörün römorku devrildi. Römorktan saçılan tahtalar bir servis aracına zarar verirken, polis ekipleri ve vatandaşlar yolu açabilmek için onlarca tahtayı elleriyle topladı.

Kaza, Darıca ilçesi Battal Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Sokak'tan Battal Gazi Caddesi'ne dönüş yapmakta olan tahta yüklü traktörün römorku devrildi. Römorktan saçılan tahtalar, o sırada caddede seyir halinde olan 34 DAY 924 plakalı servis aracına da zarar verdi. Kazanın ardından yol trafiğe kapandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekipleri, yolu bir an önce trafiğe açabilmek için saçılan onlarca tahtayı vatandaşlarla birlikte elleriyle topladı. Ekiplerin çalışmalarıyla birlikte tahtaların ve araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı.