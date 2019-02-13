Tramvay güzergahları daha güvenli hale getiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akçaray tramvay hattı güzergahında trafik ve yayalar için olumsuz durumlar oluşturan binalara kamulaştırma çalışması yapıyor. Bu kapsamda son olarak İzmit ilçesi Doğu Kışla İstasyonu, Bağdat Caddesi ile Köse Sokak kesişiminde yaşanan yoğun trafik sorununu ortadan kaldırmak için binayı kamulaştırdı. Boşaltılan binayı yıkmaya başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yıkım ekipleri, çalışmaları tamamlandığında yol genişletme işine de başlayacak.

İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa bölgesini ferahlatacak bina yıkımı tamamlandığında, trafiğin sıkışma sorunu, aynı zamanda tramvayın geldiğini fark edemeyen yaya ve araçların meydana getirdiği olumsuzluklar da ortadan kaldırılmış olacak. Gerekli tedbirlerin alınarak yıkımı başlayan binanın yıkım işlemlerinin tamamlanmasıyla verimliliğini daha da arttıracak olan Akçaray, ulaşımda kaliteli hizmete devam edecek.