Tramvay halk otobüsü ile çarpıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın dönüş yapmak isteyen halk otobüsüyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada kimsenin burnu kanamadı.

Kaza, 15.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Milli İrade Meydanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.T. İdaresindeki 41 J 0213 plakalı özel halk otobüsü kavşakta dönüş yapmak isterken, aynı istikametten gelen tramvayla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, tramvay ve otobüste maddi hasar meydana gelen kaza sebebi ile kavşakta uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerce halk otobüsünün çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tramvay tekrar güzergahında hareket etti.

Ekiplerin incelemelerinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.