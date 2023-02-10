İhlas Haber Ajansı

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Tramvay inşaatı şantiyesinden kablo çalan hırsızlar yakayı ele verdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvay inşaatı şantiyesinden kablo çalan 2 hırsızdan biri tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvay inşaatı şantiyesinden kablo çalan 2 hırsızdan biri tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme tramvay inşaatı şantiyesinden kablo çalınmasına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayını F.Y.Y ve M.Y isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı, M.Y. ise tutuklandı.

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