Tramvay yaya köprüsü için çalışmalar başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Plajyolu'ndan Kuruçeşme'ye uzatılacak olan tramvay hattı kapsamında Acıbadem Hastanesi önüne yapılacak yaya köprüsü için temel kazığı çakılmasına başlandı.

Şehir trafiğine nefes aldıracak Plajyolu'ndan Kuruçeşme'ye uzatılacak tramvay hattı kapsamında yapılacak yaya köprüsü için temel ayağı kazıkları çakılmaya başlandı. Ulaşıma konfor getirecek projeleri vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir, toplu taşımaya öncelik vererek raylı sistem ağını genişletiyor. Bu kapsamda İzmit İlçesindeki mevcut Akçaray Tramvay Hattı Plajyolu İstasyonundan D-100'ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme'ye bağlanacak. Proje kapsamında Acıbadem Hastanesi önü ve İzmit Lisesi önüne iki adet yaya köprüsü yapılacak. Plajyolu Kuruçeşme arasında yapılacak olan tramvay hattı Plajyolu durağından Kuruçeşme kavşağına doğru D-100 üzerinden 332 metre çelik tramvay köprüsü ile geçecek. Toplamda 812 metre çift hat tramvay hattı projesi kapsamında 1 adet istasyon ve 2 adet yaya köprüsü yapılacak. Kuruçeşme girişte Gümüşhaneliler Vakfı'nın önünde ve İzmit Lisesi önündeki eski köprüler yıkılarak yerlerine çelik konstrüksiyon iki yeni yaya köprüsü inşa edilecek. Yaklaşık 59 metre çelik konstrüksiyon olarak imal edilecek Acıbadem yaya köprüsü ve İzmit Lisesi'nin önünde de 52 metre uzunluğunda çelik konstrüksiyondan yeni yaya köprüsü yapılacak.