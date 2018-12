Tramvayların bakımı aksamıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşımpark tarafından işletilen tramvay araçlarının bakımları uzman ekiplere tarafından periyodik olarak yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu ve UlaşımPark A.Ş. tarafından işletilen Akçaray, 1 yılı aşkın süredir Kocaeli halkına hizmet veriyor. Sabah 06.00 ile gece 24.00 arası Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şehir içi ulaşımını rahatlatan tramvay, kısa sürede Kocaeli halkı tarafından tercih edilen ulaşım aracı haline geldi. Akçaray tramvay hattındaki araçların bakımları da yolcuların güvenliği açısından periyodik olarak yapılıyor.

UlaşımPark'ın uzman bakım ekibi, vatandaşların güvenli yolculuk yapmaları için her bir araca yılda 6 kez bakım yapılıyor. Bu kapsamda her bir araca yılda 4 kez 10 bin bakım,1 kez 30 bin,1 kez de 60 bin km bakımı yapılıyor. Araçlar her 10 günde bir, periyodik olarak atölyeye alınarak klima filtre değişimi ve genel araç kontrolü gerçekleştiriliyor. Şehir içerisindeki kurplarda (viraj) sesten oluşabilecek rahatsızlığı minimize etmek için 50 bin kilometrede bir tekerlere torna uygulanıyor. Ayrıca sefer esnasında oluşan arızalara en geç 24 saat içerisinde müdahale edilerek sefere hazır hale getiriliyor.

Bir yılı aşkın süredir aktif olarak vatandaşlara hizmet veren tramvay araçlarının her biri günlük 210 kilometre yapıyor. 12 tramvay aracı 1 günde toplamda Türkiye'nin doğusundan batısına olan mesafeden daha fazla yol kat ediyor.

UlaşımPark bakım ekibi ithal ürünleri daha düşük maliyet ile kullanabilmek için bir takım ekipmanlar da yerlileştirme çalışmaları yapılıyor. Yapılan bu çalışmalar ile yerli ve milli sermayeye de destek veriliyor. Bu sayede bakım ekibinin ürettiği tramvay parçaları ve özel ekipmanlardan yüksek miktarlarda kar elde ediliyor.