Tren istasyonunun peronlarından kablo çalan hırsız yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tren istasyonundaki peronların kablolarını çalan şahıs yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, TCDD Derince İstasyonunda peronlar üzerinde bulunan kablolar çalındı. Durumun yetkililer tarafından emniyete bildirilmesi üzerine polis konuya ilişkin inceleme başlattı. Yapılan incelemede olayı M.A. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan arama çalışması sonucunda M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.