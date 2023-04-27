TSE Sektör Buluşmaları'nın üçüncüsü Kocaeli'de gerçekleştirildi

İş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcilerin bir araya geldiği "TSE Sektör Buluşmaları" toplantısının üçüncüsü Kocaeli'de gerçekleştirildi. TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, “Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarımız, ilgili standart çerçevesinde Türkiye'de Helal Akreditasyon Belgesi alan ilk laboratuvar oldu. Bu akreditasyonun İslam İşbirliği Teşkilatı yaklaşımına göre imalat ve hizmet sağlayan işletmelere uluslararası ticarette kolaylık getirdiğine yönelik olumlu geri dönüşler almaktayız” dedi.

Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Türkiye'nin birçok şehrinde iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilciler ile bir araya gelmek için başlattığı “TSE Sektör Buluşmaları" Kocaeli'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, sanayicilere TSE'nin yakın zamanda faaliyete geçirdiği hizmet alanları ile ilerleyen süreçte uygulamaya alacağı projeler hakkında bilgi verildi. Ayrıca Kocaeli'ndeki 7 firmaya da farklı alanlarda TSE belgeleri takdim edildi.

"Türkiye'de Helal Akreditasyon Belgesi alan ilk laboratuvar oldu"

Global üretim üssü olma hedefindeki Türkiye'nin yerli ve milli uygunluk değerlendirme ve standardizasyon kuruluşu TSE'nin faaliyet alanları ve kapsamını genişletmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, “Türk Standartları Enstitüsü olarak helal belgelendirmenin laboratuvar altyapısında akreditasyonumuzu tamamladık. Akreditasyonumuz ile Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarımız, ilgili standart çerçevesinde Türkiye'de Helal Akreditasyon Belgesi alan ilk laboratuvar oldu. Bu akreditasyonun İslam İşbirliği Teşkilatı yaklaşımına göre imalat ve hizmet sağlayan işletmelere uluslararası ticarette kolaylık getirdiğine yönelik olumlu geri dönüşler almaktayız. Bir diğer proje olarak veri değerlendirmesi faaliyetlerini de hizmete geçirmekteyiz. Çalışmalarımız veri sistemimizin sürdürülebilir bir sektör haline getirilmesi ve rekabetin arttırılmasına katkı sağlayacak” dedi.

“Togg'un araç tip onay test süreçlerinde aktif rol aldık”

TSE olarak ihracat ve üreticileri yeni sürece hazırlamak için çalışma yürüttüklerini ifade eden Şahin, "Ülkemizin gururu Togg'un araç tip onay test süreçlerini, prototip aracın hazırlanması, ön testler ile tip testlerini, dokümantasyonunu ve belgelendirme çalışmalarını yürüttük. Demiryolu araç ve hatlarında tip onay belgelendirmesi bağımsız emniyet değerlendirme kuruluşu yetkisini geçen yıl aldık. Bu çerçevede yetkilendirme ile TÜRASAŞ imalatı, bu da ilktir, milli elektrikli tren setinin ulusal yeterlilik onayını da bu hafta başı teslim ettik. Bu alanda da yurt dışına bağımlı olmaktan ülkemizi kurtarmış olduk" diye konuştu.

“Sanayicilerimizden TSE'ye öncelik vermesini bekliyoruz”

“Vakit, Türkiye'yi bir üst lige çıkarma, dünyanın gelişmiş ekonomileri arasına taşıma vaktidir” diyen Teknoloji ve Sanayi Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise, “TSE'nin rehberliği ile dijital ve yeşil dönüşüm sürecinde ülkemizin gücünü ve potansiyelini gösterebilir ve belirleyici bir role sahip olabiliriz. Bu düşünceler içinde TSE Sektör Buluşmaları Toplantısı'nın sanayimiz için enstitümüzün öneminin anlaşılmasına ve standardizasyon bilincinin her alanda yaygınlaşmasına katkı vermesini diliyorum. Ayrıca bir beklentim daha var; Türkiye'de belgelendirme kuruluşları yabancılar da var, yerli olarak da TSE var. TSE'mizin belgelendirme konusunda sanayicimize çok daha fazla hizmet vermesini sağlamaya özen gösteriyoruz. Bunun için de altyapılarını geliştiriyoruz. Bu belgelendirme konusunda daha büyük pay alması için mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizde sanayicilerimizden TSE'ye öncelik vermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Soydabaş, Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Sanayi Odası Başkan Vekili Kemal Saraç, bölge sanayicileri ve davetliler katıldı.