TÜBİTAK'da oksijen tüpü patladı: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Kocaeli'nin Gebze İlçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde bulunan TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çalışmalar sırasında oksijen tüpünün patlaması sonucu Recep K. isimli bir kişi yaralandı. Olayı gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı tedavisi devam yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına yaralının ellerinde yanıklar olduğu ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.