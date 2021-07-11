TÜBİTAK'ın çevre projesine İzmit Belediyesinden destek

İzmit Belediyesi, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çerçevesinde düzenlenen "Kocaeli'de Sanayinin Doğa ile Kardeşliği" faaliyetine eğitim desteği verdi.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında düzenlenen, İzmit Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hayata geçirilen "Kocaeli'de Sanayinin Doğa ile Kardeşliği" projesine İzmit Belediyesi katkı sağladı. Proje kapsamında İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli genelindeki okullardan 50 eğitimciye eğitim verdi. Çevre ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirmeler yapan ve geri dönüşüm çalışmaları eğitimleri veren İzmit Belediyesi ekipleri, aynı zamanda atölye ve tesis ziyaretleri de gerçekleştirdi.

Atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüştürülebilir atıklar ve belediyenin çevre ve geri dönüşüm çalışmaları hakkında sunum gerçekleştiren yetkililer, sunuma katılanlara sertifika takdim etti. Ardından İzmit Belediyesinin atıklarını toplayıp geri dönüşüm için teslim ettiği lisanslı tesisleri ziyaret eden ekipler, ambalaj ve elektronik atıkların geri dönüşümü ile atık yağların ayrıştırılması hakkında yerinde incelemelerde bulundu.