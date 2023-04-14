Tuğrul Caddesi'ne 550 ton sıcak asfalt

Körfez Belediyesi, Tütünçiftlik Sahili'ne ulaşımı kolaylaştıran ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Tuğrul Caddesi'nin eskiyen asfaltını yeniledi.

Körfez Belediyesi, Tütünçiftlik Sahili'ne giriş ve çıkışların sağlandığı ana cadde konumundaki Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nin eskiyen asfaltını yeniledi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde caddeyi güvenli şekilde trafiğe kapatarak çalışma başlattı. 460 metrelik Tuğrul Caddesi'nde önce mevcut asfaltın kazma işlemi, hemen ardından da sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde 550 ton asfalt kullanıldı.