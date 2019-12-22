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T?ketim tarihi ge?mi? ?r?n satan 3 i? yerine ceza

Kocaeli B?y?k?ehir Belediyesi, vatanda?lar?n y?lba?? gecesini sa?l?kl? ve huzurlu ortamda ge?irebilmeleri i?in ger?ekle?tirdi?i denetimlerde 3 i?yerine para cezas? kesti.


Kocaeli B?y?k?ehir Belediyesi, y?lba?? gecesini vatanda?lar?n daha sa?l?kl? ve huzurlu ortamda ge?irebilmeleri i?in y?lba?? ?ncesi denetimler ger?ekle?tirdi. Denetim ekipleri taraf?ndan m?lkiyeti B?y?k?ehir Belediyesi'ne ait umuma a??k istirahat ve e?lence yerlerinde denetimler yap?ld?. Ruhsat, g?da g?venli?i, teknik ve hijyenik kriterlerin incelendi?i denetimler de i?yeri yetkilileri ve ?al??anlar bilgilendirildi. Ekipler taraf?ndan yap?lan denetimlerde, i?yerleri titizlikle kontrol edildi. Yap?lan denetimlerde tavsiye edilen t?ketim tarihi ge?mi? et, unlu mamuller gibi ?r?nlerin tespit edildi?i 3 i?yerine, bin 822 TL ile 3 bin 662 TL aras?nda idari para cezas? i?lemi uyguland?.


S?z konusu i?letmelerin mutfaklar?n? kontrol eden ekipler, kullan?lan ara? gere?lerden yiyecek ve i?eceklerin son kullanma tarihlerine, ?evrenin ve personelin temizlik kurallar?na uygun olup olmamas?na kadar pek ?ok ayr?nt?y? b?y?k bir titizlikle kontrol ediyor. Y?lba?? tedbirleri kapsam?nda; halk sa?l???n? olumsuz etkileyebilecek etkenlerin tespit edilerek ?nlem al?nmas?, olumsuzluklar?n giderilmesi konusunda titiz davranan denetim ekipleri i?yeri sahiplerini ve ?al??anlar?n? bu konuda duyarl? olmaya davet ediyor.

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