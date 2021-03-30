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Tüm yasakları delip kumar oynarken yakalandılar

Kocaeli’nin Başikele ilçesinde kısıtlama saatlerinde kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'nin Başikele ilçesinde kısıtlama saatlerinde kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 kişiye para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Kısıtlama saatinde Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Suçüstü yakalanan 6 şahsa, kısıtlama, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri kahvehane içerisinde kumar oynadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. Kahvehanede kumar oynattığı belirlenen 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.


Baskında kumar oynayan şahıslara ait paralara, poker pullarına ve materyallere de polis ekiplerince el konuldu.

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