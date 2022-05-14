Tuna Kiremitçi: "Polisiye roman yazmak emeklilik hayalimdi"

Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi, “Polisiye roman yazmak benim emeklilik hayalimdi, ancak pandemi sebebiyle iş bulmakta zorlanınca hayalimi gerçekleştirdim” dedi.

Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan yazar Tuna Kiremitçi, Akçakoca Salonu'nda hayranları ile söyleşi gerçekleştirdi. ‘Perinin Ölümü' adlı yeni kitabını da tanıtan Kiremitçi, "Benim ikinci polisiye romanımdır. İlk romanım geçen yıl yayınlanmış olan Mezun Cinayetleri'ydi. Beni polisiye roman yazmaya sevk eden şeyler var. Farklı türlerde romanlar yazdım. 2015 yılına geldiğimizde kendi kendime bir tatminsizlik hissettim ve sadece polisiye roman yazmak istedim. Çünkü gençliğimden beri bir polisiye roman okuyucusu ve hayranıydım. Kendimi polisiye roman yazmaya hazır hissetmediğimden dolayı romancılık kariyerime bir nokta koydum ve polisiye romanı yazmak benim için bir emeklilik hayaline dönüştü. Bir gün müzik yapamazsam ya da müzik yapmayı bırakırsam Ege'nin sakin bir kasabasına yerleşip hayatımın geri kalanında polisiye roman yazmayı düşünüyordum. Aklımda polisiye kitap yazma fikri vardı fakat kendimi yazmaya hazır hissetmiyordum, daha çok müziğe, besteciliğe yönelmiştim ve halimden memnundum. Bir gün hepimizin malumu pandemi başladı ve her müzisyen gibi ben de işsiz kaldım. O sırada arkadaşlarım ‘Bak Tuna polisiye roman yazmamak için başka bahanen kalmadı' dedi. Pandemi sırasında yapacak bir şey bulmakta zorlanan eski yazar ve müzisyen için çok cazip bir teklifti, ben de oturdum ve kitabımın ilk sayfasını yazmış oldum” dedi.