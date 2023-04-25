Tünel girişinde kaza yapan tır makasladı, trafik felç oldu

Kocaeli'de Derince Tüneli girişinde kaza yapan tır, makaslayarak durabildi. D-100 trafiğinin Ankara istikameti adeta felç oldu.

Kaza, D-100 Karayolu Derince geçişi Derince Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, tünel girişinde hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan tır, tünel duvarına çarpıp makaslayarak durabildi. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kazadan dolayı sürücüler bir süre tüneli kullanamadı. Polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak sürücüleri de yan yola yönlendirdi. Trafikte uzun kuyruklar oluştu. Tırın tünel girişinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal akışına döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.