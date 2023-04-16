Tünelde şok kaza: Aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tüneldeki yaya aracın çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Kaza, Sultan Orhan Mahallesi D-100 İstanbul istikameti Gebze Center Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 34 FJE 121 Fiat marka SUV tipi araç, tünelin içindeki yayayı fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kadın hareketsiz şekilde yerde kaldı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yayanın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri çerçevesinde yol kapatıldı. Ölen kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Çarpan aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.