TÜPRAŞ'ta iş yavaşlatma eylemi başladı

Kocaeli'de Tüpraş işçileri, uygulanan ek zammı yetersiz bularak eylem kararı aldı. İşi yavaşlatma eylemine başlayan işçiler, bugün genel müdürlük binasına yürüyerek açıklama yaptı. İşçiler, hak ettikleri zam verilmediği takdirde iş yavaşlatma eyleminin daha ileri boyuta taşınacağını ifade etti.

Kocaeli'de faaliyet gösteren Koç Holding'e ait Tüpraş'ta işçiler eyleme başladı. Ocak ayında 2022 yılı son 6 aylık enflasyon yüzde 15,4 olarak açıklanmış, işçiler de maaşlarına yapılacak zamda düzenleme talep etmişti. Talep üzerine Petrol-İş Sendikası ile Tüpraş arasında yapılan görüşmede yüzde 9,6'lık ek zam uygulandı. Böylelikle yüzde 25 zam alan işçiler, orandan memnun kalmayarak işveren ve sendika arasında tekrar görüşme yapılmasını istedi. Dün işçiler toplandı ve Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Nesimi Yetişoğlu, zammın değerli olmasına rağmen yeterli olmadığını belirterek, eylemlere başlayacaklarını bildirdi. Bugün işçiler sabah saatlerinde toplanarak genel müdürlük binasına yürüyüş yaptı. Bina önünde açıklama yapan grup, hak ettikleri zam verilmediği takdirde iş yavaşlatma eylemini ileri boyuta taşıyacaklarını belirtti. Eylemin yalnızca İzmit rafinerisini değil Kırıkkale, Batman ve İzmir rafinerilerini de kapsadığı öğrenildi.

Öte yandan, Tüpraş işçileri sosyal medyada da sesini duyurarak gündem oldu.