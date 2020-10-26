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Türbeye elektrik kablosu çekerken ormanlık alana yuvarlandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde türbeye elektrik bağlantısı yapmaya çalışırken merdivende dengesini kaybeden şahıs ormanlık alana yuvarlandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde türbeye elektrik bağlantısı yapmaya çalışırken merdivende dengesini kaybeden şahıs ormanlık alana yuvarlandı. Ayağı kırılan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Olay sabah saatlerinde Gölcük Örcün köyü'nde bulunan tarihi Sultan Baba türbesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre türbenin elektrik kablo bağlantısı yapmaya çalışan elektrik ustası Adnan B., tırmandığı merdivenin devrilmesi sonucunda düşerek türbe altındaki ormanlık alana yuvarlandı. Düşme sonucu sağ bacağında kırık oluşan Adnan B. Hareket edemeyince ormanlık alanda mahsur kaldı.


Adnan B.'nin yardım istediğini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince düştüğü ormanlık alandan kurtarılan Adnan B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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