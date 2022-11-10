Turistleri taşıyan tur otobüsünün şoförü, TEM'de iki araç arasında kalarak can verdi

İspanyol turistleri taşıyan tur otobüsünün Gebze TEM Otoyolu'nda arıza yapmasının ardından, tamir etmek için otobüsün arkasına geçen sürücü, arkadan gelen çekicinin çarpması sonrasında hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Gebze ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İspanyol turistleri taşıyan Sadık Çalışkan idaresindeki 06 AT 5045 plakalı tur otobüsü, yol üzerinde arıza yaptı. Bunun üzerine aracını emniyet şeridinde durduran sürücü, arızayı anlamak için otobüsün arkasına geçti. Bu sırada emniyet şeridinde seyir halinde olan N.Ö. yönetimindeki 41 DB 004 plakalı çekici, duran otobüsü fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs şoförü iki araç arasında sıkışarak can verirken, çekicinin sürücüsü ise yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Tur otobüsü şoförü Sadık Çalışkan'ın cansız bedeni ise ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından Çalışkan'ın cansız bedeni, cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Turist kafilesi ise bölgeye gelen başka bir otobüse alınarak kaza yerinden uzaklaştırıldı. Kaza yerinde fren izinin olmaması ise dikkat çekti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.