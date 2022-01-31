Türk el sanatları kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi

Gölcük Belediyesi'nin, geleneksel Türk el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle düzenlediği Sivas Cecim Dokuma, Yörük Bağı ve Sivas Örgü Çorabı Eğitim Çalışmasını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla birçok eğitim etkinliği düzenleyen Gölcük Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Gölcük Belediyesi yeni yılın ilk etkinliğinde; Dokuma Ustası Onur Başpınar'ın katılımıyla Sivas Cecim Dokuma, Yörük Bağı ve Sivas Örgü Çorabı üzerine eğitim düzenledi. Ocak ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen etkinlikte kursiyerler; Başpınar'dan dokuma sanatları hakkında aldıkları bilgiler ile uygulamalar yaptı.

Eğitimleri başarı ile tamamlayan kursiyere sertifikalarını ise Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer takdim etti. Kursiyerlerin çalışmalarını inceleyen Başkan Sezer, Onur Başpınar ve eğitime katılan kursiyerlere teşekkür etti. Sezer, "Sanata değer katan ve kültürel mirasımızı yaşatarak gelecek kuşaklara aktaracak etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.