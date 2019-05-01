Türk-İş 1 Mayıs coşkusunu Kocaeli'de yaşıyor

Türk-İş tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamaları kapsamında Kocaeli'de düzenlenen miting, binlerce kişinin oluşturduğu kortejin alana gelmesi ile başladı.

Türk-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kocaeli'de kutluyor. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Milli İrade Meydanı'nda başladı. Miting öncesi İzmit Doğu Kışla Parkı'nda binlerce vatandaşın oluşturduğu kortej miting alanına yürüdü. Türk-İş konfederasyonu bünyesinde olan 38 sendika başkanlarının arasında olduğu kortej yoğun güvenlik önlemleri arasında meydana geldi. Binlerce vatandaşın katıldığı mitinge Türk-İş Genel başkanı Ergün Atalay, İzmit Belediye başkanı Fatma kaplan Hürriyet, konfederasyon bünyesinde olan Tarım-İş Sendikası, Türk-Meltal, Türkiye Maden-İş Sendikası, Petrol-İş Sendikası başta olmak üzere toplam 34 sendikanın başkanları katıldı.

Kortejin alana ulaşması miting, coşkulu kalabalığın halay çekmesi ile başladı.