Türk köyünde iftar yaptılar

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve beraberindeki heyet, Bulgaristan'da çeşitli temaslarda bulundu ve Türk köyünü ziyaret ederek iftar yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve beraberindeki heyet Bulgaristan'daki soydaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükakın, Bulgaristan'ın Kırcaali kenti, Türk Köyü Podkova ve Filibe Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti ardından soydaşları ile iftarda buluştu. Başkan Büyükakın'a Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın yanı sıra Büyükşehir meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti. Başkan Büyükakın'ın Bulgaristan'daki resmi temaslarının ilk durağı Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu oldu. Başkonsolos Korhan Küngerü'yü ziyaret eden Başkan Büyükakın, anı defterini imzaladı. Başkan Büyükakın ve ekibindekiler daha sonra TİKA tarafından yenilenen Kırcaali şehrinin kurucusu Gazi Kırca Ali'nin kabrini ve Kırcaali Türk Medresesini ziyaret etti.

"Soydaşlarımızla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Filibe'nin Asenovgrad ilçesinde iftar açan Başkan Büyükakın, “Ramazan-ı Şerifin huzur ve bereketini, Filibe'deki soydaşlarımızla birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin büyümesine, yükselişine şahitlik ediyoruz. Bizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah buradaki gençler bu yükselişe şahit olacak. Sizlerle beraber olmak, birlikte iftar açmak bizler için büyük keyif” dedi.