Türk mutfağının lezzetleri İzmit'te buluştu

İzmit'in yemek kültürünü ve mutfağını tüm Türkiye'ye tanıtmak amacıyla düzenlenen, 81 ilden aşçıların yer aldığı Gastro-İzmit Festivali, başladı.

İzmit'in yemek festivali Gastro-İzmit, başladı. Festival, dün saat 13.30'da Merkez Bankası önünden İzmit Belediyesi'ne kadar süren kortej ile açılışını gerçekleştirirken, Yahya Kaptan Gülümse Kafe'de saat 15.00'te İzmit Belediye Bandosu'nun dinletisiyle başladı. Çeşitli stantların kurulumuyla tüm İzmitliler bu rengarenk festival alanının tadını çıkardı. Hatay'dan Erzurum'a, Gaziantep'ten Malatya'ya kadar Türkiye'nin dört bir yanından lezzet buluşmasının yaşandığı Gastro-İzmit Yemek Festivali ile midelerin bayram ettiği bir gün yaşandı.

İzmit Belediyesi önünde katılımcılara ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu festivalin başladığını duyurma amaçlı kortej yürüyüşü gerçekleştirdik. Türkiye İzmit'i görsün, İzmit Türkiye'ye kucak açsın istedik. Geçmişten bugüne bütün kültürü yaşatmak istiyoruz. İzmit'in tarihi ve mutfağı çok önemli, önceliğimiz mancarlı pide, pişmaniye ve simit. Diğer kentlerimizin mutfağı ile de harmanlayarak mutfak kardeşliği yapacağız. Festivalimiz kentimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz" dedi.

Çeşitli eğlencelerle vatandaşların attığı festivalin ilk günü, İzmitliler tarafından ilgiyle karşılandı. Saat 15.00'te Gülümse Kafe'de kurulan festival alanında açılış konuşmasını gerçekleştiren Uluslararası Gastronomi Federasyon Başkanı Mehmet Kaplan ile Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özayğut tüm mutfakların buluştuğu bu festivalde İzmit'in kültürel değerlerini de yaşattıklarını ve Türkiye'ye tanıttıklarını belirtti. Konuşmalarının ardından yarışmaya geçildi.

Belediyemizin ilk sosyal tesisi olan Gülümse Kafe'de festivalin ilk günü 81 ilden aşçıların buluştuğu kültür ve lezzet birlikteliğinde çeşitli kategorilerde yarışmalar gerçekleştirildi. Michelin Yıldızlı şeflerinin jüri üyeliği yaptığı yarışmaların ilk gününde, Jüri Başkanı Tayfın Gündüz dereceye girenleri açıkladı. Ev Hanımları kategorisinde; Melike Kırlı, Şadiye Kaya, Suzan Bozkaya ve erkek yarışmacı Onur Kara altın madalya, Melike Kırlı, Ayfer Gürdal ve Nurten Delen Otçıkın gümüş madalya kazandı. Engelli aşçılar kategorisinde; Özlem Çukur, Ferdi Durmuş ve Ebubekir Kılıç altın madalya, İsrafı Önleme Yarışması'nda ise Mehtap Kara altın madalya kazandı. Tatlı dalında Fatma Pak altın madalya ve Beyza Bayrak gümüş madalya kazanırken, Ana Yemek kategorisinde Haydar Savaş Akkaş altın, Ömer Eryılmaz gümüş madalya kazandı.

5 gün sürecek festivalin sonunda en yüksek puanı alan yarışmacılar özel ödüllerle uğurlanacak. Yılın Altın Şefi Büyükler, Yılın Altın Şefi Gençler ve Hijyen Madalyası olmak üzere üç ayrı madalya ile yarışmayı tamamlayacak olan finalistlere ödülleri İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet verecek. Başkan Hürriyet, tüm İzmitlileri çeşitli gösteriler ve birbirinden renkli yarışmalara sahne olacak 1. Gastro-İzmit Yemek Festivali'ne davet etti.